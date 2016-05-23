Магас, 23 мая, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. В ходе разговора руководитель республики затронул основные проблемные вопросы, доложил об успехах и потенциале региона, сообщает официальный сайт президента РФ. Как отметил Евкуров, основным вопросом встречи с главой государства является утверждение новой федеральной целевой программы развития региона.

kremlin.ru Владимир Путин с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым

Предыдущая ФЦП развития Ингушетии подходит в текущем году к завершению. Но для того чтобы все‑таки сократить отставание от других субъектов России, глава республики обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать проект новой федеральной целевой программы социального развития региона.

В настоящее время, как отметил Юнус-Бек Евкуров, проект программы согласован с руководителями федеральных министерств. «Минэкономики, Минкавказ — они все подтверждают, поддерживают. Я разговаривал с Дмитрием Козаком и с Александром Хлопониным, они поддерживают, поэтому я написал письмо, просил бы помощи», — обратился Евкуров к президенту.

Докладывая о текущем положении дел в республике, Евкуров отметил, что в целом «по всем показателям регион не в минусе». С 2008 по 2015 годы произошел рост валового регионального продукта в три раза. На 9% вырос ВРП в 2015 году. Хороший прогноз и в текущем году — рост на 15−16% по первому кварталу. На три пункта по итогам 2015 года снижена дотационность, и есть надежда на дальнейшее снижение в связи с запуском в 2016 году проектов по федеральной целевой программе.

Кроме того, как доложил Евкуров, серьезно снижен в 2015 году уровень безработицы — на четыре пункта. С учётом ввода в текущем году пяти промышленных объектов, в том числе трех заводов, швейной фабрики, планируется снизить безработицу примерно на восемь пунктов.

Также в беседе Евкуров рассказал о ликвидации в текущем году такого понятия, как «вынужденные переселенцы из Чеченской Республики», для них будет построено около 2,5 тысячи квартир. Прозвучала и тема инвестиций, которых в регион будет привлечено в 2016 году до 12 млрд рублей.

С удовлетворением глава Ингушетии рассказал о стабилизации общественно-политической обстановки в республике, что стало возможным благодаря работе ФСБ и других органов правопорядка.

Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был избран на должность руководителя республики 8 сентября 2013 года. Ингушетия стала второй республикой Северного Кавказа после Дагестана (а также вторым регионом в России), законодатели которой приняли решение об отмене прямых выборов. Глава региона избирался на нынешний срок, который для него стал уже вторым, депутатами Народного собрания.