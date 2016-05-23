Киев, 23 мая, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Украина рассчитывает на сотрудничество с международными организациями и «партнерами» для создания многостороннего трастового фонда в поддержку реабилитации и усилий по развитию мира в Донбассе. С таким заявлением выступил президент страны Петр Порошенко во время пленарного заседания Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Когда-то Украина была гуманитарным донором, а теперь стала получателем гуманитарной помощи. Благодаря этому драматическому опыту, мы четко поняли, что необходимо срочно принять новую парадигму для гуманитарной деятельности и усилить международное гуманитарное реагирование», — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что Украина готова присоединиться и внести свой вклад, «по-прежнему обязуется поддерживать политическое лидерство и привлечение к урегулированию кризисов, а также усилить защиту гражданских лиц, обеспечить беспрепятственные перевозки гуманитарной помощи пострадавшему населению».

Также президент Украины отдельно заявил, что «Россия и ее доверенные лица грубо нарушают нормы международного права, в частности гуманитарного».

Отметим, что в мае Порошенко уже заявлял, что продолжается работа по формированию специального фонда, средства которого будут направлены на восстановление Донбасса. «Фонд будет сформирован из средств как государственного бюджета Украины, так и донорской помощи стран-партнеров и международных финансовых организаций. В частности, Киев ожидает на восстановление Донбасса 500 млн евро от Германии, 200 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития, 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка и значительные средства от стран «большой семерки», а также ООН. Среди первоочередных задач — восстановление разрушенной инфраструктуры, включая объекты водоснабжения, энергоснабжения, мостов», — уточнил президент.