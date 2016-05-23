Кишинёв, 23 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. «НАТО — это наше спасение на случай возможного конфликта с Россией», — заявил в эфире телеканала Pro TV Chişinău министр обороны Молдавии Анатолий Шалару.

Не может веселиться (Кукрыниксы. Потеряла я колечко... 1943)

По его словам, Россия — «единственная страна, которая не соблюдает нейтралитет Республики Молдова и держит свою армию на нашей территории еще с советских времен». Цель Кишинева, сказал Шалару, — «вынудить» российских военных уйти из Приднестровья и заменить миротворцев РФ на Днестре на «миротворческую миссию с мандатом ООН».

Комментируя выставку военной техники США в центре Кишинева в канун 9 мая, Шалару сказал, что «никакого покушения на нейтралитет Республики Молдова не было, Соединенные Штаты и НАТО соблюдают нейтралитет нашей страны». Молдавский министр также признался, что в День Победы он «не может веселиться, но лишь отдавать дань памяти».

ИА REGNUM напоминает, что партийный руководитель Шалару, лидер Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу в бытность и.о. президента страны заявил, что не считает Молдавию страной-победителем во Второй мировой войне.

Отметим также, что Молдавия по конституции обладает статусом «нейтралитета», который, однако, постоянно нарушается молдавскими властями. Президент Молдавии Николай Тимофти неоднократно заявлял, что проголосовал бы за вступление республики в НАТО и рассматривает это как «единственный шанс» защититься от России. А министр обороны Анатолий Шалару, являющийся назначенцем прорумынской Либеральной партии, которая открыто выступает за членство Молдавии в НАТО, заявил в конце августа 2015 года, что власти Молдавии рассматривают вступление в Североатлантический альянс в качестве своей долгосрочной цели.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.