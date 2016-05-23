Москва, 23 мая, 2016, 16:05 — ИА Регнум. ЦБ с момента передачи ему надзора за страховыми компаниями вывел с рынка около 150 страховых организаций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил в Госдуме глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«За эти два с половиной года с рынка ушли около 150 компаний», — сообщил Жук, отметив, что основная претензия к компаниям — качество активов. «Нет активов — компания платит по старым средствам из новых премий, поэтому некая финансовая пирамида», — разъяснил представитель ЦБ причину отзыва лицензий.

Банк России стал мегарегулятором на финансовом рынке осенью 2013 года, до этого момента надзором за страховщиками занималась Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).