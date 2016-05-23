Москва, 23 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Центробанк РФ составил рейтинг регионов России по величине средневзвешенной ставки ипотечных кредитов. В Ненецком автономном округе, Псковской, Калининградской областях банки дают ипотеку по самой низкой ставке в России, а вот на Чукотке, в республиках Тува или Чечня жилищные кредиты стоят дорого, сообщается на сайте Toп-РФ.

finansopedia.ru Недвижимость. Ипотека

По данным на 1 апреля 2016 года минимальная средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на конец первого квартала зафиксирована в Ненецком автономном округе — 11,79% годовых.

В Псковской и Калининградской областях средневзвешенная ставка несколько выше и составляет 12,08 и 12,09 процентов годовых соответственно.

В пятерку регионов России с самыми низкими ставками по ипотеке вошли также Республика Марий Эл (12,12%) и Калужская область (12,13%).

Замыкает двадцатку регионов России с самыми низки процентными ставками по ипотеке Республика Крым (12,37%)

Самые высокие ставки ипотечного кредитования зафиксированы в Чукотском АО — 13,62%, Республике Тува — 13,61%, Чечне — 13,49% и Сахалинской области — 13,03%.

Всего же средневзвешенная ставка по ипотеке оказалась ниже средней по России (12,46%) в 38 регионах страны.

Топ 20 регионов с минимальной ставкой по ипотеке

№ Субъект РФ Средневзвешенная ставка, % 1 Ненецкий автономный округ 11,79 2 Псковская область 12,08 3 Калининградская область 12,09 4 Республика Марий Эл 12,12 5 Калужская область 12,13 6 Московская область 12,15 7 Воронежская область 12,2 7 Орловская область 12,2 7 Ленинградская область 12,2 8 Астраханская область 12,21 9 Тамбовская область 12,23 10 Мурманская область 12,24 10 Пензенская область 12,24 11 г. Санкт-Петербург 12,25 12 г. Москва 12,27 13 Кировская область 12,28 14 Смоленская область 12,29 14 Республика Северная Осетия — Алания 12,29 15 Томская область 12,31 16 Чувашская Республика — Чувашия 12,32 16 Оренбургская область 12,32 17 Курская область 12,33 18 Республика Дагестан 12,34 19 Липецкая область 12,36 19 Ульяновская область 12,36 20 Республика Крым 12,37

Топ 20 регионов с максимальной ставкой по ипотеке

№

Субъект РФ

Средневзвешенная

ставка, %

1

Чукотский автономный округ

13,62

2

Республика Тува

13,61

3

Чеченская Республика

13,49

4

Сахалинская область

13,03

5

Магаданская область

12,98

6

Иркутская область

12,94

7

Омская область

12,9

8

Камчатский край

12,89

9

Республика Алтай

12,86

10

Хабаровский край

12,83

11

Ямало-Ненецкий автономный округ

12,82

12

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

12,81

13

Челябинская область

12,78

14

Республика Башкирия

12,77

15

Ивановская область

12,75

16

Курганская область

12,73

17

Архангельская область без данных по авт окр

12,72

17

Забайкальский край

12,72

18

Свердловская область

12,7

19

Республика Коми

12,69

20

Нижегородская область

12,68