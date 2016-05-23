Тюмень, 23 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум.



Тара-Амингу Тюмень

Явка на предварительном голосовании «Единой России» 22 мая составила 13,45%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

«Нарушений и конфликтов не выявлено, жалоб в региональный оргкомитет не поступало», — заявил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

На счетных участках находились наблюдатели от участников предварительного голосования, Общероссийского народного фронта и «Молодой Гвардии Единой России».

В регионе работало 228 счетных участков. В Тюменскую областную думу заявились 192 кандидата в кандидаты. Причем 22% от общего количества кандидатов по Тюменской области и автономным округам не являются членами партии — активные представители общественности.

В Госдуму от Тюменской области собрался 31 претендент: 58% кандидатов на места в федеральный парламент — члены партии «Единой России», остальные — беспартийные.

Окончательные итоги голосования будут озвучены 24 мая.