Барнаул, 23 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Благоприятные погодные условия 2014−2015 годов привели к увеличению численности насекомых-вредителей в лесах Алтайского края. Сотни гектаров сосновый насаждений остались без кроны из-за большой концентрации Совки и Монашенки на территории Баевского лесничества (островные Андроновский и Корниловский боры). Но более всего от Совки Сосновой пострадала Касмалинская боровая лента: объедание древостоев на отдельных участках превысило 80%. Также сильному объеданию была подвержена южная кромка Кулундинской ленты. Эти тревожные новости в интервью газете «Каменске вести» сообщил заместитель начальника управления лесами Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.

газета «Каменске известия» Алтайские леса атаковали насекомые-вредители

По его мнению, без вмешательства человека лесные насаждения могут погибнуть, так как повторного объедания кроны дерево вынести не способно. «Тем более что, по мнению лесопатологов, насекомые, в виде куколок и яиц, спокойно пережили зиму и благополучно выходят из своих убежищ, но уже в виде бабочек и гусениц», — пояснил чиновник.

Отвечая на вопрос по поводу сроков истребительных мероприятий, Андрей Стрелковский отметил, что в период с 20 мая по 10 июня запланированы меры борьбы против Шелкопряда Монашенки в Крутихинском, Панкрушихинском, Тальменском, Первомайском районах. А в период с 01 июня по 20 июня — будут бороться против Сосновой Совки в Алейском, Баевском, Волчихинском, Завьяловском, Каменском, Мамонтовском, Новичихинском, Павловском, Ребрихинском, Романовском, Тюменцевском, Шелаболихинском, Шипуновском районах.

Истреблять насекомых-вредителей леса будут проведеным биологическим инсектицидным препаратом «Лепидоцид» путем опрыскивания древостоев наземным и авиационным методом. Проведение наземных мер запроектировано на площади 158,0 тыс. га, авиационных мер — 68,9 тыс. га.

Вспышки массового размножения вредителей произошли в девяти лесничествах, расположенных в 17 муниципальных районах края. Повреждено более 200 тыс. гектаров лесов.