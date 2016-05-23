Алтайские леса атаковали насекомые-вредители
Барнаул, 23 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Благоприятные погодные условия 2014−2015 годов привели к увеличению численности насекомых-вредителей в лесах Алтайского края. Сотни гектаров сосновый насаждений остались без кроны из-за большой концентрации Совки и Монашенки на территории Баевского лесничества (островные Андроновский и Корниловский боры). Но более всего от Совки Сосновой пострадала Касмалинская боровая лента: объедание древостоев на отдельных участках превысило 80%. Также сильному объеданию была подвержена южная кромка Кулундинской ленты. Эти тревожные новости в интервью газете «Каменске вести» сообщил заместитель начальника управления лесами Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский.
По его мнению, без вмешательства человека лесные насаждения могут погибнуть, так как повторного объедания кроны дерево вынести не способно. «Тем более что, по мнению лесопатологов, насекомые, в виде куколок и яиц, спокойно пережили зиму и благополучно выходят из своих убежищ, но уже в виде бабочек и гусениц», — пояснил чиновник.
Отвечая на вопрос по поводу сроков истребительных мероприятий, Андрей Стрелковский отметил, что в период с 20 мая по 10 июня запланированы меры борьбы против Шелкопряда Монашенки в Крутихинском, Панкрушихинском, Тальменском, Первомайском районах. А в период с 01 июня по 20 июня — будут бороться против Сосновой Совки в Алейском, Баевском, Волчихинском, Завьяловском, Каменском, Мамонтовском, Новичихинском, Павловском, Ребрихинском, Романовском, Тюменцевском, Шелаболихинском, Шипуновском районах.
Истреблять насекомых-вредителей леса будут проведеным биологическим инсектицидным препаратом «Лепидоцид» путем опрыскивания древостоев наземным и авиационным методом. Проведение наземных мер запроектировано на площади 158,0 тыс. га, авиационных мер — 68,9 тыс. га.
Вспышки массового размножения вредителей произошли в девяти лесничествах, расположенных в 17 муниципальных районах края. Повреждено более 200 тыс. гектаров лесов.