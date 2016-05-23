Лондон, 23 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Первое издание «Капитала» Карла Макса, подписанное самим автором, будет продано с молотка, по оценкам аукционеров, за 120 тыс. фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Капитал. 1-е издание. 1867

Первый том работ Маркса был единственным трудом гениального философа, изданным при его жизни, поэтому его экземпляры — на немецком языке — крайне редки.

Свою подпись автор оставил 18 сентября 1867 года — через четыре дня после публикации фундаментального для левого движения труда, — посвятив этот экземпляр германскому портному Георгу Эккариусу, входившему как Маркс и Фридрих Энгельс в Союз справедливых.