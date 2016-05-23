Вильнюс, 23 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Пока министр финансов Литвы Римантас Шаджюс сомневается, выгоден ли и экономически обоснован ли обсуждаемый в Сейме льготный тариф НДС на мясо, директор Литовской ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс утверждает, что в том случае, если НДС будет применяться только на свежее мясо, бюджет точно не пострадает, нужно еще более широкое применение льготы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.

Мясные продукты

«Мы гарантируем на 100%, что стоимость нашей продукции снизится. Мы поставляем свою продукцию в торговые сети — это основные места продажи нашей продукции. Если торговые сети обещают, что не воспользуются этой частью, которая будет снижена, мы не видим никаких причин, чтобы цены не снижались. В 2002 году НДС также был снижен, тогда упали и цены. Практически в течение уже 14 лет стоимость мяса не менялась. По сути, это единственный продукт, который сохранил ту же цену. Разница в цене минимальная, хотя все радикально изменилось», сказал он в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas.

А литовский потребитель, отметил он, смотрит только на цену. И несмотря на то, что декларируется преимущество литовкой продукции, если она будет дороже, будет покупаться импортированная.

«Наш бизнес — не НДС, а производство, его увеличение. Кстати, тень на рынке очень большая. Раньше не встречались случаи, чтобы на рынке перепродавали импортное мясо. Сейчас же эта тень составляет около 250 млн евро — это треть рынка. Кстати, речь идет о снижении НДС на свежее, не переработанное мясо. Между тем, допустим, шашлык или жаркое, — это уже переработанное мясо, на которое льготы не будет. Мы и политикам говорим, что нужно разъяснить обществу, что такие изделия не подешевеют. Это и есть самая большая проблема. Свежее мясо в рационе потребителя большую часть не составляет. А импортируемое мясо используется для нелегального производства. Производимые из него продукты реализуются через рынки, с него зарабатывают больше всего», — сказал Мацкявичюс.

Предприниматель уверен, что в том случае, если НДС будет применяться только в отношении свежего мяса, бюджет точно не пострадает. «Если хотят добиться определенного экономического эффекта, который реально почувствовали и жители, нужно на часть мясных изделий, на самый дешевый сегмент, который употребляется чаще всего, также ввести льготу, например, 9%. Между тем на дорогие вяленые изделия, изделия холодного копчения льготу можно и не вводить. Это принесло бы значительную экономическую пользу, так как тогда изделия вернулись бы в реальную торговлю», — сказал Мацкявичюс.

Напомним, из-за массового потока жителей Литвы за продуктами в соседнюю Польшу, где налоги на продукты питания значительно ниже, власти Литвы заговорили о необходимости срочного снижения НДС на некоторые категории продуктов. Сейчас в Литве НДС составляет 21% и является одним из самых высоких в ЕС.