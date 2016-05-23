Москва, 23 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. ОСАГО стало лидером «моторного» страхования в 2015 году, обогнав КАСКО по объему собираемой страховой премии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Игорь Жук на «круглом столе» в Госдуме, отметив, что на рынке ОСАГО работают менее 80 компаний, всего на страховом рынке их меньше 300.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Некоторые отрасли экономики показали в 2015 году падение, страховые компании показали небольшой, но рост. Объем собираемых премий — порядка 1 трлн рублей», — рассказал он.

На рынке изменился лидер «моторного страхования», отметил Жук. «По объему собираемой премии всегда был лидером такой вид страхования, как КАСКО, в 2015 году у нас первый год, когда лидером стало ОСАГО. Тоже весьма понятно — у населения меньше денежных средств, меньше покупают автомобилей, и меньше страхуют КАСКО», — пояснил он.

По ОСАГО объем собираемой премии составил 219 млрд рублей, по КАСКО — около 180 млрд рублей, отметил Жук.

При этом он подчеркнул, что убыточность по ОСАГО является весьма значительной — коэффициент убыточности составил в 2015 году почти 82%. «Если посмотреть на комбинированный коэффициент убыточности, который включает в себя расходы компаний, то мы получаем оценку больше 100%», — сказал глава департамента ЦБ."Рынок ОСАГО стал таким, что сейчас многие компании уходят от рынка, потому что у них суммарно по территории России нигде нет хорошего финансового результата», — констатировал он.

Жук сообщил, что в связи с определенными слухами хотел бы внести ясность в вопросе роста тарифов ОСАГО. «В настоящий момент вести разговоры по корректировке тарифа нецелесообразно», — сказал он, напомнив, что тариф ОСАГО повышался в октябре 2014 года и апреле 2015 года.