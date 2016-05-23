Барнаул, 23 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. На Алтае, как и положено по закону, вновь пересчитали кадастровую стоимость земли. Но переоценку сделали так, что даже управление Росреестра помогает недовольным гражданам советом, как правильно оспорить завышенные цифры. Видеосюжет об этой актуальной проблеме подготовили сегодня, 23 мая, корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Кадастровую стоимость земельных участков в Алтайском крае подняли в разы

«В конце года была проведена оценка земель. И мы узнали о новой стоимости земли. Соответственно, при расчёте налога за 1 квартал у нас получился платёж в три раза больше, чем обычно. Мы его уже заплатили», — делится проблемой один из собственников земельного участка по адресу ул. Энтузиастов 14-а в Барнауле Константин Прасалов.

Кадастровую оценку земли в Алтайском крае проводят раз в пять лет. В 2015 году, по заказу администрации региона, это сделала компания из Нижнего Новгорода. Она установила цену для 700 тысяч земельных участков. И с 1 января налог на недвижимость считают исходя из новых показателей.

«Естественно, при проведении государственной кадастровой оценки в рамках массовой оценки невозможно учесть какие-то, будем говорить, индивидуальные характеристики, индивидуальные качества, свойства объекта оценки», — пояснил начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Алтайскому краю Александр Руди.

С результатами оценки многие предприниматели не согласны. По мнению Константина Прасалова, за пять лет его участок просто не мог подорожать в три раза — никаких улучшений на земле сделано не было. В законодательстве предусмотрен выход из такой ситуации, — отмечают корреспонденты программы «Вести».

За два года — с 2013 по 2015 — в комиссию поступило около 100 заявлений. В этом году — только с января по апрель — уже в три раза больше. Но отказали в пересмотре кадастровой стоимости почти всем.

«Из общего количества удовлетворено порядка 4% заявлений. То есть принято положительное решение об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, установленной в отчёте об оценке рыночной стоимости», — отмечает Александр Руди.

«Подразумевалось, что сам порядок рассмотрения всех вот этих кадастровых споров, что он упростится, этот порядок. А фактически получается, что он намного усложнился. И сейчас люди оплачивают дорогостоящий отчёт об оценке, положительное экспертное заключение, потом идут в суд», — заявил юрист Андрей Малинин.

Налог на имущество, который рассчитан на основе кадастровой стоимости, строчка доходов местных бюджетов. Таким способом, по данным газеты «Алтайская правда», в этом году власти края рассчитывают пополнить консолидированную региональную казну на 100−150 миллионов рублей.

«Это пополнение местного бюджета, но юридические лица из собственного кармана не желают пополнять тем самым местный бюджет. Поэтому они и вынуждены тратиться на дорогостоящую оценку, соответственно, нанимать юристов», — приводит довод юрист Ирина Савельева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с подобными проблемами предприниматели сталкиваются не только в Алтайском крае. Такая же схема начисления налога на имущество действует более чем в 50 регионах России.

Предприниматели Калужской области в начале марта 2015 года заявили, что переоценка кадастровой стоимости земли может похоронить любой даже самый продвинутый бизнес. «Многие бизнесмены просто не понимают, как так получилось, что за землю в 2015 году они должны заплатить в десятки, а то и в сотни раз больше чем в 2014-м», — с таким заявлением выступил калужский юрист Роман Балакаев.

Требуют пересмотра кадастровой стоимости земель и аграрии Ставрополья: суды признают в ряде районов завышение кадастровой стоимости в 4−5 раз.