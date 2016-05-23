Дамаск, 23 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 78 человек погибло в серии терактов, прогремевших в Сирии 23 мая, сообщает The Independent со ссылкой на сирийское телевидение.

ИА REGNUM Террор

Целью терактов, ответственность за которые уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации), стали города Джабла и Тартус.

В ходе терактов террористы использовали по меньшей мере пять смертников и два начиненных взрывчаткой автомобиля. Теракты таких масштабов редки в этой части страны, находящейся под контролем правительственных войск.

В свою очередь, западные СМИ сообщают о 120 погибших со ссылкой на оппозиционную официальному Дамаску организацию «Сирийской наблюдательный пункт по правам человека», штаб-квартира которой находится в Лондоне.