Калуга, 23 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил сегодня, 23 мая на заседании регионального правительства воспитывать в обществе «культуру организации собственной жизни, утверждаться на здоровых принципах и вести здоровый образ жизни», сообщает интернет-портал «Калуга 24ТВ»

admoblkaluga.ru Губернатор предложил воспитывать в обществе «культуру организации собственной жизни»

» Надо поощрять тех, кто забоится о своем здоровье. В том числе — и будущих мам. Пришла зима — оденься, пожалуйста. Не надо садиться на бетон. А то, как грачи сидят там, где у нас этот комплекс на въезде в город, где фонтан. Сидят все, я извиняюсь, голой попой на бетоне. А потом будем в перинатальном центре выхаживать». Выразил губернатор озабоченность и количеством курящих девушек: «Почему-то стало более модным курить у девочек, чем у мальчиков. Мальчики сейчас взялись за ум и практически перестали этой пагубной привычкой увлекаться», — сказал Анатолий Артамонов.

Столь эмоциональное высказывание главы региона было связано с обсуждением на заседании областного правительства ситуации с младенческой смертностью на территории региона. По докладу заместителя министра здравоохранения Калужской области Константина Баранова, два раза в 2015 году и один раз в этом, жизнь рожениц удалось спасти с трудом. Лечение каждой из трех пациенток обошлось бюджету в три с лишним миллиона рублей. Медиков также тревожит достаточно большое количество рожениц-носительниц различных инфекций. В том числе — таких, как гепатит и ВИЧ.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации областного министерства здравоохранения, за последние 15 лет демографическая ситуация в регионе, как и в России в целом, характеризовалась ростом рождаемости (в 1,7 раза) и снижением младенческой смертности (в 1,9 раза). При этом уровень рождаемости в Калужской области постоянно был ниже, чем в России, и только в последние годы стал приближаться к российским показателям. По сравнению с 2012 годом Калужской области удалось снизить младенческую смертность на 67%, а материнскую свести к нулю. В числе основных причин младенческой смертности по-прежнему остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии развития.

Между тем, продолжить снижение младенческой смертности в регионе позволит создание трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, связанное, прежде всего, с завершением строительства перинатального центра, а также оптимизация обеспеченности акушерского и педиатрического профиля койками и медицинскими кадрами. Кроме того, необходимо повышение квалификации медицинских работников, совершенствования диагностики врожденных пороков и внедрения социального патронажа детей из семей высокого социального риска. Важным резервом является дальнейшее развитие телемедицинских технологий и внедрение высокотехнологичных оперативных методов лечения новорожденных в условиях областной детской больницы. Стратегическим направлением этой работы должна стать реализация профилактического звена в охране здоровья матери и ребенка.