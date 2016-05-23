Лондон, 23 мая, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отправил Луи ван Гала и его тренерский штаб в отставку, сообщает The Telegraph.

Paul Blank Луи ван Гал

Издание утверждает, что официальное объявление об этом последует в ближайшие часы. Клуб выплатит голландскому тренеру неустойку в размере €6,5 млн. Кроме того, ван Гал получит €515 тыс за победу «МЮ» в Кубке Англии.

Ван Гал тренирует «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В чемпионате Англии «МЮ» под его руководством за последний год опустиля с четвертого на пятое место.

«Манчестер Юнайтед» заплатит главному тренеру команды Луи ван Галу € 6,5 млн в качестве неустойки за расторжение контракта, утверждает The Telegraph. Кроме того, голландский специалист получит ещё € 515 тыс. за победу «красных дьяволов» в Кубке Англии.

Согласно сообщениям СМИ, новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Жозе Моуринью. Он уже дал предварительное согласие, а детали трехлетнего контракта будут обсуждаться 24 мая.