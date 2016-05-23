Кызыл, 23 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Решение руководителя Тувы Шолбана Кара-оола пойти на досрочные выборы вполне ожидаемо и укладывается в традицию последних лет, сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя решение тувинского главы уйти в досрочную отставку.

kremlin.ru Шолбан Кара-оол на приёме у Владимира Путина

«Тува — типичный восточный регион с сильными традициями авторитарной власти, — считает политолог. — Действующая власть получает здесь очень мощную поддержку. Кара-оол еще не избирался на всенародных выборах в качестве главы региона (его наделяли полномочиями по представлению президента), хотя опыт участия в выборах у него есть — он участвовал и в выборах главы, проиграв их действующему на тот момент губернатору, и в выборах депутата. Имеет большой опыт работы и не то чтобы интегрирован в элиту, а сам ее формирует — был спикером Хурала, первым замом председателя правительства, сенатором, прошел необходимые ступени карьерной лестницы».

Эксперт считает, что серьезных конкурентов у Кара-оола в регионе нет: «Конечно, для обеспечения легитимности будут представлены и другие кандидаты, но Кара-олл, на мой взгляд, получит более 80% голосов». Савостин напомнил, что примерно такой показатель поддержки власти характерен для Тувы — в 2007 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 89,2%; 85,9% — в 2011 году; на президентских выборах 2012 года за Владимира Путина проголосовали ровно 90% тувинских избирателей; за Дмитрия Медведева в 2008 году — 89,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Тувы заявил о намерении пойти на досрочные выборы осенью этого года. Президент поддержал решение Кара-оола.