Москва, 23 мая, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман не готов утверждать, что идеи экс-министра финансов Алексея Кудрина, подготовленные к заседанию президентского экономического совета, сработают и спасут экономику России. «Мне очень хочется на это надеяться. Но я реалист и хорошо понимаю, что на практике порой даже самые теоретически правильные вещи не срабатывают, различные элементы плана начинают вступать в противоречия друг с другом, взаимно «глушить» положительный эффект. Так бывает, когда человек лечится сразу от двух болезней, а потому принимает одновременно сразу два лекарства, а в итоге не получает результата. Просто поодиночке эти препараты сработали бы, но вместе они не дают эффекта, нивелируя воздействие друг друга. А у российской экономики даже не две, а целый букет «болячек», и все их нужно каким-то образом лечить, и желательно побыстрее», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 мая аналитик.

archive.government Алексей Кудрин на заседании правительства

Кроме этого, успех зависит не только от идеи, но и от ее реализации. «План Кудрина» может быть сколь угодно хорош, но его воплощение может оказаться бездарным, полагает Эдерман.

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«Есть еще один важный момент — отношения с Западом. Если не произойдет кардинальной разрядки напряженности, это очень сильно помешает реализации плана ускорения экономического роста. Дело тут даже не только в санкциях (хотя доступ к международным финансовым рынкам и технологиям для России очень важен). Дело в такой неосязаемой вещи, как доверие. Пока звучит идея о теоретической возможности военного конфликта между РФ и НАТО, западный бизнес, при прочих равных, будет избегать долгосрочных инвестиций в российскую экономику. И еще — новая холодная война не позволит России снизить расходы на оборону. Наоборот, она будет вовлекать страну в гонку вооружений. Чтобы поддерживать военные расходы на высоком уровне, нужны деньги, то есть высокие налоги. А в условиях высокого налогового бремени очень трудно добиваться роста деловой активности бизнеса», — отметил аналитик.

Но действовать, по его словам, всё равно необходимо: «Идеи Кудрина представляются мне наиболее реалистичными из предложений подобного рода, звучащих в последнее время, а потому они заслуживают реализации. В данном случае лучше потерпеть неудачу в борьбе, чем отказаться от борьбы из страха неудачи».

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Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер считает, что перечень первоочередных озвученных мер совпадает с тем, что деловое сообщество давно желает увидеть от власти. «Именно реформа правоохранительной и судебной системы наряду с уменьшением доли государства заставят бизнес не выводить деньги из страны, а задуматься о расширении бизнеса, об инвестициях. Ведь именно на них мы сейчас ставим упор после того, как прежняя модель роста экономики за счет расширения потребительского спроса, благодаря высоким ценам на нефть, исчерпала себя. Сейчас частных инвестиций немного, а резервные фонды идут не только на инвестиции, но и на латание бюджетных дыр. Другие предложения, реформа пенсионной системы, уменьшение инфляции, снижение дефицита бюджета — все это повысит макроэкономическую стабильность, без которой также немыслимы инвестиции», — прокомментировал эксперт.

Напомним, что председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и министр экономического развития Алексей Улюкаев подготовили предложения к заседанию президентского экономического совета, намеченному на 25 мая. По данным издания «Ведомости», ставится задача достичь среднегодовых темпов роста экономики в 4%, для чего потребуется комплекс мер. «Судебная и правоохранительная системы должны стать более объективными, необходимы пенсионная реформа, снижение доли государства в экономике и административных издержек в международной торговле, бюджетная консолидация и перераспределение бюджетных расходов в пользу развития человеческого капитала и инфраструктуры, реформа госуправления. Улюкаев предлагает дополнить институциональные реформы бюджетным финансированием», — пишет издание.

По мнению Кудрина, при сегодняшней структуре экономики РФ рост ВВП в 2017—2019 годах возможен только за счет роста цен на сырье, а для достижения роста ВВП на 4% в 2019 году кроме реформ требуется дополнительно привлечь в экономику 4,5 млн человек и 40 трлн рублей инвестиций в основной капитал.

Добавим, что директор Института проблем глобализации Михаил Делягин ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM, что нет никаких оснований полагать, что антикризисные предложения, заключающиеся в мерах бюджетной консолидации, приведут к благоприятному эффекту и смогут вывести российскую экономику из кризиса.