Пермь, 23 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Поступление новой партии доз для бесплатных прививок от клещевого энцефалита ожидается в Пермском крае не ранее конца мая 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

ru.torange.biz Вакцина

Ранняя по сравнению с прежними годами активность клещей, большое количество укушенных ими людей породили ажиотаж среди желающих сделать профилактическую прививку от клещевого энцефалита. Таких желающих оказалось в несколько раз больше, чем ожидали медики.

Главный эпидемиолог Пермского края Владислав Семериков сообщил: «Нами дополнительно закупается в срочном порядке вакцина против клещевого энцефалита, мы ожидаем ее в конце мая. И все желающие, которые обращались в наши поликлиники, будут привиты против этой инфекции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые перебои с бесплатной вакциной возникли в Пермском крае еще в апреле 2016 года. Обращения о нехватке вакцины поступали из городов Соликамска и Березников. Кроме этого, наблюдалась острая нехватка вакцины в школах Перми.

Отметим, что по данным краевого Роспотребнадзора, всего с начала сезона клещевой активности в медицинские организации и сезонные лаборатории Пермского края с присасыванием клещей обратилось 4329 человек (за аналогичный период 2015 года — 2130).

Добавим, в 2015 году минздрав Прикамья закупил 124,05 тыс. доз вакцины на сумму 52 млн рублей. При этом, количество доз оказалось существенно меньше, чем в предыдущем году.

В сезонных лабораториях на наличие антигена вируса клещевого энцефалита исследовано 996 клещей, из них 43 — с положительным результатом, процент зараженности — 4,3%. На наличие возбудителей иксодового боррелиоза исследовано 508 клещей, боррелии обнаружены в 200 клещах, процент зараженности составил 39,4%.