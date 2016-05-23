Калуга, 23 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Об исполнении бюджета Калужской области в первом квартале 2016 года, рассказала сегодня, 23 мая на заседании регионального правительства рассказала министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

admoblkaluga.ru Министр финансов Калужской области Валентина Авдеева

По ее словам, за первые три месяца 2016 года доходы областного бюджета составили 7,6 миллиардов рублей и снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 523 миллиона рублей. Доля налоговых поступлений превысила 7 миллиардов рублей. Расходы регионального бюджета исполнены в сумме 11,6 миллиарда рублей. На финансирование социальной сферы направлено 7,3 миллиарда рублей.

Анализируя финансовую ситуацию в области, губернатор Анатолий Артамонов обратил особое внимание руководства профильного министерства на необходимость сохранения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. «Мы не должны иметь никаких неприятных неожиданностей, которые бы повлекли задержки в выплате заработной платы или несвоевременное финансирование незащищенных статей. По ним никаких провалов быть не должно», — считает калужский губернатор.