Красноярск, 23 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае из карьера «Восточный» (Северо-Енисейский район), в котором сегодня, 23 мая, обрушилась стена и заблокировала выход 154-м шахтёрам, эвакуированы 90 человек, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Stephen Codrington Карьер

Пострадавших в результате аварии нет. В шахте на настоящий момент находится 64 человека, которые также в ближайшее время поднимутся на поверхность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одной из версий стена в карьере обрушилась под действием грунтовых вод. Работы были вовремя приостановлены, и ни люди, ни техника, находящиеся на глубине 300−560 метров, не пострадали.

В карьере из-за завала пострадала дорога, и шахтёров поднимают на поверхность при помощи спасательного оборудования.