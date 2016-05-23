Москва, 23 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Первый этап электронных торгов на право осуществления коммерческой деятельности в переходах метрополитена завершился в столице. На один лот претендовало, в среднем, более 20 предпринимателей, а стартовая цена оказалась превышена на 124%, сообщает 23 мая пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Василий Максимов. Аукцион за недоимки. 1880-1881

Путем электронного аукциона право на ведение торговли в подземки определялось впервые. По словам замруководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Александра Лукина, количество заявок на отдельные лоты превышало 60, в таких случаях участники торгов увеличили начальную цену в несколько раз. Результаты опросов и обращений граждан говорят о том, что мелкорозничная торговля в метро очень востребована.

Всего на аукцион были выставлены объекты торговли площадью 4 до 130 кв. метров, совокупная их площадь составляет около 3 тыс. кв. метров. При этом стартовая стоимость 1 кв. метра находилась в пределах от 6,5 до 10 тыс. рублей в месяц.

Предполагается, что в нестационарных торговых точках пассажиры метро смогут приобретать театральные билеты, печатные издания, продукты, цветы, кожгалантерею, аксессуары и прочее. При этом предприниматели вправе выбрать, товар какой категории они будут предлагать, а впоследствии смогут изменить категорию.

Однако переуступать права на торговлю третьим лицам им будет запрещено. Следующие электронные торги на право предпринимательской деятельности в метрополитене будут размещены в течение двух месяцев.