Липецк, 23 мая, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Липецке с 23 мая стартовали мероприятия, посвященные Международному дню соседей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, об этом на брифинге рассказал председатель городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов.

Цитата из к/ф «Дом, в котором я живу». Реж. Лев Кулиджанов, Яков Сегель. 1957. СССР Соседи

Этот праздник стали отмечать в 1999 году в Париже, в России он появился в 2006 году. В 2016 году к инициативе, возникшей в одном-единственном московском дворе, присоединились 40 субъектов РФ. В Липецке в 2015 году вместе с жителями 20-го и Университетского микрорайонов его отметили управляющие компании. В 2016 году праздник будет проведен на нескольких городских площадках. Самое крупное мероприятие — «Доброго дня, соседи!» — пройдет 26 мая на ул. Космонавтов, 56а. Планируется, что в нем примут участие более 200 человек. Также праздничные мероприятия состоятся в липецких дворах: в поселке Тракторостроителей, на Сиреневом проезде, проспекте Победы, улицах Опытной, Паровозной, Ленина и Неделина.

27 мая в сквере им. Франценюка праздник планирует провести управляющая компания «АДС» — конкурсы, розыгрыш лотереи, выступление коллективов художественной самодеятельности, ростовые куклы, а по окончании мероприятия — чаепитие, на котором гостей угостят восьмикилограммовым тортом.

Различные мероприятия пройдут и в образовательных учреждениях города: 25 мая в ЛГТУ состоится конференция, посвященная Дню соседей, в школах №№ 1 и 5 — уроки с участием Элины Кулагиной — заместителем руководителя госжилинспекции Липецкой области. Как сообщил глава департамента, к организации праздника причастны не только структурные подразделения администрации города, но и советы общественного самоуправления, работающий на территории микрорайонов бизнес, управляющие компании.

Вопросами добрососедства в мэрии озаботились не случайно: по словам Лисаконова, в Жилищном кодексе заложены предпосылки для принятия коллегиальных решений собственниками многоквартирных домов, поэтому знакомство и хорошие отношения с соседями помогут липчанам рационально и эффективно использовать бюджетные средства собственников жилья. Организаторы не исключают, что впоследствии такие встречи могут стать площадкой конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон для решения актуальных проблем управления многоквартирными домами — поэтому на мероприятия приглашены участковые, спасатели, пожарные, газовики, представители ЖКХ, бизнеса, — все, кто может оказать консультативную помощь, ответить на вопросы жителей, принять участие в выработке совместных решений.