Москва, 28 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Триллер «Газовый свет» мэтра голливудского кино Джорджа Кьюкора покажут сегодня в Подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские». Фильм будет демонстрироваться в рамках кинолектория Музея кино «Легенды мирового экрана», показы которого посвящены голливудским и советским киношедеврам и проходят бесплатно в кинозале научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина».

Цитата из к/ф «Газовый свет». реж Джордж Кьюкор. 1944. США Разговор

Картина с участием легендарной Ингрид Бергман вошла в золотой фонд Голливуда и считается одной из лучших режиссёрских работ Кьюкора. Роль Полы Олквист для Бергман стала одной из самых значимых в её ранней карьере, наряду с Ильзой в «Касабланке» и Марией в драме «По ком звонит колокол». Чтобы лучше войти в образ, актриса ездила на консультации в институт психиатрии, где знакомилась с людьми, страдающими сильными психическими расстройствами.

Цитата из к/ф «Газовый свет». реж Джордж Кьюкор. 1944. США Вместе

Некоторыми подробностями о фильме поделился кинообозреватель ИА REGNUM Валерий Рокотов: «Первые рабочие материалы фильма расстроили Ингрид Бергман. Дело было не в игре. Бергман смутил цветущий вид её героини. Эта пышущая здоровьем дама была далека от образа, который она пыталась создать, — хрупкого, болезненного существа, полностью подвластного своему мужу.

Джордж Кьюкор не увидел здесь причины для огорчений. Напротив. Он был убеждён, что это только вызовет доверие и сострадание зрителей. Вот, дескать, даже такую здоровячку муж-злодей способен довести до безумия.

Картина «Газовый свет» возвела начинающую актрису в ранг суперзвезды. За роль в этом фильме Ингрид Бергман получила свой первый «Оскар» и с той поры стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Шарль Буайе остался без награды, но критики были единодушны в оценке его игры. Сцена, в которой душегуб разглядывает бриллианты, выставленные в лондонском Тауэре, была названа «высшим проявлением актерского мастерства».

Цитата из к/ф «Газовый свет». реж Джордж Кьюкор. 1944. США Корона

Фильм был снят по пьесе «Улица ангела» 1938 английского драматурга и сценариста Патрика Хэмилтона. За всю историю кино пьеса была экранизована трижды, в 1940, 1944 и 1956 годах. Фильм Кьюкора 1944 года стал самой знаменитой из экранизаций.

Картина «Газовый свет» вошла в своё время в историю мировой медицины: от оригинального названия «Gaslight» был образован психиатрический термин «газлайтинг», означающий один из видов психологического насилия. Цель «газлайтинга» — посеять у жертвы сомнения в реальности происходящего и собственном восприятии реальности, выставить её «сумасшедшей». Постепенно жертва начинает мириться с тем, что с ней что-то не в порядке, и признает власть агрессора.

Именно так действовал в фильме герой Шарля Буайе Грегори, когда каждый вечер немного гасил свет в комнате своей жены и создавал шорохи на чердаке, заставляя Полу думать, что ей мерещится то, чего нет. По сюжету фильма молодая девушка Пола, тётя которой была убита при нераскрытых обстоятельствах, спустя десять лет возвращается в Лондон, поддавшись на уговоры супруга. Пара поселяется в том самом доме, где некогда произошло убийство. С течением времени Поле начинает казаться, что в стенах дома она сходить с ума. И горячо любимый муж Грегори ведёт себя более чем странно…

Цитата из к/ф «Газовый свет». реж Джордж Кьюкор. 1944. США Перед зеркалом

Мировая премьера картины состоялась 4 мая 1944 года. Фильм и съемочная группа получили множество номинаций на престижных кинопремиях. Ингрид Бергман взяла «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса года, «Оскара» также была удостоена работа художника Седрика Гиббонса, известного по фильмам «Мост Ватерлоо» и «Поющие под дождем». «Газовый свет» был выдвинут на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм года», «Лучший актер», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора».