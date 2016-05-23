Волгоград, 23 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Волгоградской области 25 мая ученики распрощаются со школьной скамьей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Волгограда, только в областном центре торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пойдут в 142 школах, лицеях и гимназиях города. Последний звонок в этот день прозвенит для более 7 тысяч девятиклассников и свыше 4,5 тысячи выпускников 11−12 классов.

Последний звонок в советской школе. 1974

На торжественные линейки приглашены родители школьников, педагоги, представители администрации Волгограда, Волгоградской городской и областной думы.

В Волжском попрощаются со школой 1250 11-классников и более двух тысяч учеников девятых классов.

А уже 27 мая выпускники напишут первый экзамен по выбору. Всего в текущем году выпускники 11-х (12-х) классов для получения аттестата о среднем общем образовании будут сдавать два обязательных экзамена: по математике и русскому языку. Предметы по выбору необходимы им для поступления в вузы.

Напомним, в прошлом году последний звонок прозвучал в для выпускников 847 школ региона 22 мая. В них приняли участие почти 32 тысячи учеников, их педагоги и родители.