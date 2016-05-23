Москва, 23 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В администрации президента России ситуация, складывающаяся в Сирии, вызывает обеспокоенность. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 23 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать серию взрывов, прогремевших в сирийских городах Джабле и Тартусе. Пресс-секретарь президента отметил, что, прежде всего, рост террористической активности в САР вызывает обеспокоенность.

«Второе — это лишний раз демонстрирует, насколько хрупкая ситуация в Сирии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Тартусе погибло от взрывов несколько человек. Атаке террористов подверглась и Джабла. Город Алеппо также обстреляли террористы. Ответственность за атаки взяли на себя террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России).

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