Ярославль, 23 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. «Ночь иллюзий» в Ярославском музее-заповеднике в нынешнем году посетили 7 700 горожан, это на 2 тыс больше, чем в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Акция проходила в рамках «Ночи музеев» с 9 вечера до полуночи.

«Мы старались сочетать в программе «Ночи иллюзий» интеллектуальные занятия с развлекательными, предусмотрели как платные, так и бесплатные предложения, учитывая интересы людей разных возрастов и предпочтений», — рассказала директор Ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая.

Зрителей ожидали авторские экскурсии, интеллектуально-развлекательные игры и выставки. Например, на выставке «Машины времени» можно было перенестись на 100 лет назад и услышать истории об изобретениях. А на выставке «Трапеза по-ярославски» продегустировать разносолы и салат, который готовили в Ярославле в конце 19-го века.

Году кино была посвящена мини-лекции историка Андрея Васильченко «Ярославль в советском кино». Все желающие могли принять участие в создании иллюзии звукового кино, подарив свой голос героям немого фильма «Стенька Разин», снятого на первой киностудии в Ярославле.

В музее можно было увидеть и опробовать гончарный круг, напечатать собственную гравюру, насладиться колокольными звонами, посмотреть спектакль «Евгений Онегин» Ярославского государственного театра юного зрителя им. В.С. Розова под открытым небом.

«Публику заинтересовала пугающе-интригующая прогулка «Штаб с привидениями». Это своего рода шествие в темноте с фонарем по узким коридорам и маленьким комнаткам старого здания. Гостей ожидали сюрпризы: огненная цирковая лошадь Султан, которая перед смертью сбежала от коновала и, мастерски исполнив на арене все трюки, сама испустила дух; сосланный в ссылку в Ярославль курляндский герцог Бирон… И, чтобы умилостивить каждого призрака, приходилось искать золото на дне «петропавловских прудов» или конфеты, чтобы утешить призрака мальчика-сиротки, или путь по карте прокладывать, чтобы душа Бирона смогла вернуться домой, на родину», — рассказали в музее-заповеднике.

В этом году организаторы представили сразу четыре площадки: бывший Спасо-Преображенский монастырь, музей «Космос» в Никульском, дом-музей им. Л. В. Собинова и здание на улице Революционной, переданное в пользование музея.