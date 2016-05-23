Грозный, 23 мая, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Пятеро членов незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне. Все они подозреваются в участии в покушении на жизнь сотрудников полиции в Грозном 9 мая 2016 года, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM На службе

Лидером бандгруппы являлся Шамиль Джанаралиев. Именно он совершил самоподрыв на КПП-138 в Грозненском районе, в результате которого были ранены шесть сотрудников полиции. Сообщник главаря Ахмед Иналов был ликвидирован на месте преступления.

По данным, имеющимся у следствия, Джанаралиев находился в дружеских отношениях со всеми задержанными. Он лично проводил вербовку подозреваемых и склонил их к участию в террористической деятельности.

В МВД отметили, что задержанные члены бандгруппы уже дают признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2016 года на контрольно-пропускном пункте, расположенном у автодороги Грозный — Алхан-Кала, прогремел взрыв. Два члена НВФ, приблизившись к посту, заявили, что идут искать скот. В этот момент прогремел взрыв. Это один из злоумышленников привел в действие взрывное устройство. Другой в это время бросил ручную гранату и был уничтожен сотрудниками полиции. В результате взрыва были ранены шесть полицейских из сводного отряда полиции МВД по Башкирии. Уже 13 мая в Чечне были задержаны четыре участника бандгруппы, причастные к взрыву на КПП в Грозном. Ранее сообщалось, что всего в группу, руководителем которой был Шамиль Джанаралиев, входили шесть человек.

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