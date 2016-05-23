Саратов, 23 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Проект «Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года» вызвал противоречивые мнения в местном истеблишменте. Одни видят в нем одну «смысловую путаницу», другие в полном недоумении, к чему открыто предупреждать население о том, что к 2030 году его ждет «маленькое снижение уровня бедности — всего лишь на 2%». Третьи — представители науки — удивлены непривычной откровенностью документа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года проходит депутатские слушания. Разработчик — Минэкономразвития региона. Документ также выложен в интернете для общего пользования. В нем указаны основные этапы: 2016−2018 годы — стабилизация посткризисной ситуации и наращивание темпов экономического развития (физических объемов хозяйственной деятельности); 2018−2025 годы — расширение процессов технологической модернизации, структурной перестройки экономики и достижения весомых качественных результатов; 2025 — 2030 годы — функционирование новой модели экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе.

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Что это означает для жителей, согласно документу? В частности, ожидаемые результаты: рост уровня доходов на душу населения более чем в 2,7 раза с 17 тыс. 941 рубля в 2014 году до 48 тыс. 950 — в 2030-м; снижение уровня бедности с 14,9% в 2014-м до 12,5% в 2030-м.

Доходы на душу населения: 2010 год (по факту) 12 тыс. 146,6 рублей, 2015-й — 19 тыс. 790, 2020-й — 28 тыс. 860, 2025-й — 42 тыс. 130.

Среднемесячная зарплата: 2010 год (по факту) — 14 тыс. 554, 2015-й — 22 тыс. 500, 2020-й — 40 тыс. 300, 2025-й — 57 тыс.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума на конец периода: 2010 год — 16,4%, 2015-й — 15,9%, 2020-й — 13,3%, 2025-й — 10,9%.

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Прогноз дается с учетом точки отсчета — текущего социально-экономического положения Саратовской области, которая является традиционно индустриально-аграрным регионом. Добавленная стоимость его ВРП формируется на 32% промышленностью (ПФО — 41,3%, РФ — 32,3%) и на 12% сельским хозяйством (ПФО — 6,1%, РФ — 4,2%). Так, если по объему ВРП Саратовская область стабильно занимает 27 место среди регионов России, то по объему ВРП на душу населения (в 2014 году 225,2 тыс. руб.) — лишь 56 место, с отставанием от среднероссийского значения на 54%.

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Стратегическая диагностика позволила сформировать качественно новый образ (стратегическое видение) будущего Саратовской области к 2030 году, основанного на трех базовых элементах, указывается в документе. Первый из них — регион инноваций, универсальная технико — внедренческая площадка, территория реализации возможностей человеческого капитала и интеллектуального потенциала. Второй элемент — территория, привлекательная для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта. Третий — синергия международных потоков и индустриально-инновационных комплексов, производящих и перерабатывающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, пользующуюся высоким спросом.

В этой связи стоит отметить, что нормативно-правовой основой разработки Стратегии является федеральное законодательство с учетом целевых ориентиров, заданных в таких программных документах, как Концепции долгосрочного социально — экономического развития РФ до 2020 года, национальной безопасности РФ, указах президента страны, а также основных направлениях деятельности правительства России. Другими словами, разработчики пользовались только федеральным прогнозом экономического развития страны. Тем не менее, депутаты неоднозначно оценили перспективы.

Экс-министр экономического развития региона с шестилетним опытом работы на этом посту — депутат облдумы Александр Стрелюхин (фракция «Единая Россия») признал глубокий анализ и качество Стратегии, но выразил недоумение, «почему к 2030 году заложено такое маленькое снижение показателя уровня бедности в области — всего лишь на 2% по сравнению с уровнем текущего периода». Министр экономического развития и инвестиционной политики области Владимир Пожаров пояснил ему: «Несмотря на то, что задачи были поставлены амбициозные, мы стремились обозначить реальные цифры, а не популистские, поскольку понимаем, что наряду с увеличением доходов, расходы населения к 2030 году тоже вырастут».

Разбил в пух и прах министр Пожаров и критику председателя комиссии по региональному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты области Александра Степанова, который увидел в стратегии «смысловую путаницу», нехватку в некоторых разделах «анализа причин» и отсутствие подробностей в таком направлении, как «связь». В ответ на критику глава Минэкономразвития констатировал: «Что касается применения некоторых «шаблонных» понятий, мы пришли к выводу, что в Стратегии должна использоваться общепринятая для таких документов терминология». При этом министр пообещал отразить в стратегическом документе отраслевое направление связи, признав, что это недостаток.

Доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга, экономики предприятий и организаций Саратовского социально-экономического института Александр Ульянов наоборот подчеркнул, что «все направления проекта Стратегии проанализированы и прописаны непривычно откровенно!» Он также отметил, что никогда ранее в региональной Стратегии не был представлен комплексный анализ в разрезе муниципальных районов (раздел «пространственное развитие»). В целом, по мнению ученого, представленный документ полностью соответствует Федеральному закону № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» и его надо принимать с учетом редакционной доработки. «За принятием данного документа последует разработка ряда других актов стратегического порядка, главное, чтобы все они коррелировались и были взаимоувязаны, — выразил свое мнение ученый.

Прозвучавшие в облдуме рекомендации войдут в резолюцию депутатских слушаний, отметили в информационно-аналитическом отделе заксобрания.

Стоит также отметить, по словам председатель комитета облдумы по экономической политике, собственности и земельным отношениям Алексея Мазепова сейчас на рассмотрении находится проект областного закона о промышленной политике региона. При работе над ним депутаты будут учитывать соответствующие положения Стратегии будущего.