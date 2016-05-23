Москва, 23 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Праймериз оправдали ожидания «Единой России», партия предлагает закрепить такую форму предварительного голосования на уровне закона, передает корреспондент ИА REGNUM. Секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов на пресс-конференции отметил высокий уровень конкуренции и максимальную степень открытости избирательного процесса.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Раздача агитационных материалов

«Мы рассчитывали на явку в 6−7%, где-то, возможно, и 8%. Результаты показали, что во многих регионах наш расчет был превышен. В целом результат составил 9,5%», — заявил Неверов.

При этом самую высокую явку продемонстрировали Чеченская Республика, Татария, Калмыкия и Чувашия. «Это все регионы, где явка превысила 14%», — сказал парламентарий, добавив, что высокая явка была зафиксирована и в регионах Северного Кавказа и Южного федерального округа.

В свою очередь, «регионы с минимальной явкой — это Коми (более 5%), Омская, Иркутская область и Санкт-Петербург — более 4% и чуть менее 3% в Архангельской области», отметил он. Крым и Севастополь показали, соответственно, явку в 13% и более 6%.

«Явка оказалась высокой, и в рамках дня, которого мы проводили, количество жалоб было минимально, как от самих кандидатов, так и от наблюдателей», — подчеркнул Неверов, напомнив, что еще в ходе подготовки предварительного голосования за попытку применения административного ресурса несколько кандидатов были сняты с регистрации.

Аннулирование результатов

При этом «Единая Россия» готова аннулировать результаты праймериз в тех избирательных округах, где подтвердятся сообщения о нарушениях и применении административного ресурса, подчеркнул Неверов. «Результаты на этих участках могут быть аннулированы, вплоть до аннулирования результатов в целом по округам», — заверил секретарь Генсовета партии.

«Конкурентность высокая, открытость максимальная, легитимность — я не сомневаюсь, практически везде, она будет подтверждена непосредственно самими участниками и наблюдателями, которые были на участках. А их было много — и все кандидаты их выставляли, и наши молодежные организации выставляли, и работали СМИ», — отметил он.

Закон о праймериз

В свете успеха предварительного голосования «Единая Россия» предлагает законодательно прописать возможность проведения партиями таких мероприятий, однако новая норма не примет обязательный характер, подчеркнул Неверов. «Не считаем, что это должно быть обязательной нормой, не все партии к этому готовы. Едва ли эта норма будет привлекательной для КПРФ, ЛДПР», — заявил Неверов.

«Но мы считаем, что такая возможность должна быть представлена для тех, кто стремится к открытым процедурам. Это прогрессивная норма, я уверен, что за ней будущее», — продолжил он.

Увольнения за админресурс

Партийное будущее для кандидатов праймериз, применивших административный ресурс, будет закрыто, а в отношении тех, кто работает в органах исполнительной власти, будет поставлен вопрос о прекращении полномочий, заявил Неверов.

В партии будут проверять все поступившие сведения о применении административного ресурса в ходе праймериз, в том числе от СМИ. «Что касается партийного будущего этих коллег, то оно, я думаю, для них будет закрыто. Что касается их работы в органах исполнительной власти, если они продолжают работать, то мы будем ставить вопрос о прекращении их полномочий», — заявил Неверов.

Участники

Всего участниками предварительного голосования стал 2781 человек, при этом один кандидат мог выдвигаться на праймериз одновременно и по списку, и по округу. Таким образом, по партийным спискам выдвигался 1171 человек, по одномандатным округам — 2107 человек, заявил Неверов, добавив, что «1187 человек — то есть 43% — были беспартийными».

960 участников праймериз заняты в сфере предпринимательства, 199 — в здравоохранения, 182 — в образовании, а 829 участников — это депутаты всех уровней, от муниципалитетов до Госдумы. Также было 160 не работающих на настоящий момент кандидатов и 86 пенсионеров, рассказал секретарь Генсовета «Единой России».