Ярославль, 23 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. 20 мая в посёлке Пречистое Ярославской области открылся новый памятник В. И. Ленину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском региональном отделении КПРФ.

Памятник открылся напротив мемориала в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны. Старый памятник, где Ленин был изображён в полный рост, обветшал. Деньги на новый памятник собирали среди жителей поселка. Инициатива исходила от главы городского поселения Юрия Мебеля и первого секретаря районного отделения партии Юрия Иванова. Обращение к жителям района было опубликовано в местной газете «Призыв». На него откликнулось около 20 человек.

«Старый памятник пребывал в таком состоянии, что восстановить его было уже невозможно. Однако в Пречистом нашелся бюст Владимира Ильича Ленина. После ремонта на старый постамент был установлен этот бюст, сам же постамент перенесен на новое, более удобное место», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв.

В честь открытия памятника в посёлке состоялся торжественный митинг. Он проходил после дня рождения пионерской организации, поэтому на торжества к памятнику ветераны пионерской организации пришли в пионерских галстуках. Исполнялись песни о Ленине.

На митинге выступающие говорили значении В. И. Ленина и о верности его пути для всех коммунистов. Руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьёв отметил, что открытие памятника важно именно сейчас, когда на соседней Украине и в других странах рушат памятники Ленину.

Ранее ярославские коммунисты восстановили памятник Ленину в Ростове Великом.