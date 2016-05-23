Пермь, 23 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Из бюджета Пермского края дополнительно выделяются 7 млн рублей на организацию оздоровления и отдыха детей Перми в загородных лагерях. Кроме этого, территориальное управление министерства социального развития края распространит еще около 1 тысячи путевок среди пермских родителей, наиболее нуждающихся в бюджетной поддержке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Перми.

fullhdoboi.ru Летний отдых

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выдача сертификатов на детский летний отдых в Перми неожиданно прекратилась 18 мая: 80 млн рублей, выделенные из краевого бюджета на выдачу сертификатов в загородные лагеря отдыха, просто закончились.

Поэтому городские власти приняли решение обратиться к региональным властям за выделением дополнительных средств на данные цели.

«В результате общее количество пермяков, которые смогут получить поддержку из городского и краевого бюджета, окажется на уровне ежегодных показателей», — сообщил заместитель министра социального развития Пермского края Сергей Большаков.