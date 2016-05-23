Кызыл, 23 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча президента страны Владимира Путина с главой Тувы Шолбаном Кра-оолом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, тувинский руководитель проинформировал главу государства о мерах, принимаемых в регионе для поддержки молодых семей, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, а также попросил о досрочном сложении полномочий.

kremlin.ru Президент Владимир Путин и глава Тувы Шолбан Кара-оол

«У меня заканчивается срок полномочий в марте 2017 года, — сказал Кара-оол на встрече с президентом. — Если позволите, согласно действующему законодательству, хотел бы попросить у вас разрешения досрочно сложить полномочия. Я чувствую, что необходимо получить народную поддержку. Выборы будут проходить у нас в единый день голосования. Может быть, будет уместно для таких регионов, как моя республика, дотационная республика, вместе с проведением федеральных выборов еще и постараться провести региональные выборы. Это даст нам возможность сэкономить деньги и, с другой стороны, получить поддержку народа для того, чтобы продолжить работу в рамках тех программ и распоряжений правительства, которые мы получили. С одной стороны, уже активная работа началась, а, с другой стороны, еще непочатый край работы. И если такое решение будет, то хотел бы вашей поддержки и решения, если это возможно, выдвинуться на выборы, которые состоятся осенью».

«Если вам так удобнее, если вы считаете, что по соображениям, которые вы изложили, целесообразнее на выборы идти в этом году — пожалуйста, я ничего против не имею, — сказал в ответ Путин. — В целом республика развивается, развивается под вашим руководством хорошо. Конечно, много проблем, вы о них знаете не хуже меня, надеюсь, даже лучше. В конечном итоге люди все равно должны будут сказать, поддерживают они вас или нет. Надеюсь, что выборы пройдут для вас успешно».

Отметим, что 18-го сентября 2016 года, кроме Тувы, прямые выборы глав регионов состоятся также в Коми, Чечне, Забайкальском крае, Ульяновской, Тверской и Тульской областях. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии главы республик будут избираться парламентом по представлению президента России.