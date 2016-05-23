Москва, 23 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. По итогам 2015 года жители России при покупке подержанных автомобилей больше всего потратили на продукцию японского концерна Toyota, сообщает «АВТОСТАТ».

Mike Mozart Toyota

Общая сумма затрат российских покупателей на автомобили с пробегом составила в 2015 году 2 трлн рублей и сократилась на 15%по сравнению с 2014 годом.

Больше всего российские покупатели потратили на приобретение подержанных легковых автомобилей Toyota — 358,4 млрд рублей, на 17% меньше, чем в 2014 году.

Второе место прочно удерживает отечественная LADA, на эти автомашины с на вторичном рынке было потрачено 193,4 млрд рублей, на 19% меньше, чем год назад. Тройку лидеров вторичного авторынка замыкает Mercedes-Benz, на их покупку российские автолюбители потратили 137,3 млрд рублей, так что немецкая марка за год показала рост на 1%.

Более 100 млрд рублей в минувшем году было затрачено на подержанные автомобили Nissan и BMW, замыкающие первую пятерку российского вторичного авторынка. В ТОП-10 вторичного рынка в 2015 году попали легковые автомобили следующих производителей: Volkswagen, Hyundai, Ford, Chevrolet и KIA.

Все бренды первой десятки вторичного авторынка, кроме Mercedes-Benz, показали сокращение объёмов продаж.