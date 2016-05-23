Москва, 23 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил президенту РФ Владимиру Путину о решении досрочно уйти в отставку в связи с намерением баллотироваться на новый срок. Об этом он заявил 23 мая в ходе встречи с главой государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«У меня заканчивается срок полномочий в марте 2017 года. Если позволите, согласно действующему законодательству, хотел бы попросить у Вас о досрочном сложении полномочий, чтобы я имел возможность, прежде всего, продолжить эти работы. Я чувствую, что необходимо получить народную поддержку. Выборы будут проходить у нас в единый день голосования», — сказал Кара-оол.

В свою очередь, Путин отметил, что в целом регион развивается, и делает это «под Вашим руководством хорошо»: «Конечно, много проблем, Вы о них знаете не хуже меня, надеюсь, даже лучше. В конечном итоге люди все равно должны будут сказать, поддерживают они Вас или нет. Надеюсь, что выборы пройдут для Вас успешно».

Кара-оолы предложил идею о совмещении региональных выборов с федеральными в дотационных регионах, к числу которых относится и Тува.

Путин одобрил эту идею: «Что касается доверия людей, то, на самом деле, не так уж и важно, когда это: в этом году или в следующем, — вопрос только в том, что совмещение федеральных выборов и региональных, конечно, будет экономить деньги, это правда. Если Вам так удобнее, если Вы считаете, что по соображениям, которые Вы изложили, целесообразнее на выборы идти в этом году — пожалуйста, я ничего против не имею».

Напомним, в апреле 2007 года Владимир Путин внёс на рассмотрение парламента Республики Тыва кандидатуру Шолбана Кара-оола для наделения его полномочиями председателя правительства республики Тува. 6 апреля Великий Хурал Тувы утвердил Кара-оола в должности.

Полномочия главы истекали в апреле 2012 года. «Единая Россия» предложила президенту РФ Дмитрию Медведеву три кандидатуры на должность руководителя республики на следующий пятилетний срок. Дмитрий Медведев выбрал Шолбана Кара-оола и 25 февраля 2012 года внёс его кандидатуру на рассмотрение парламентариев для продления его полномочий. 2 марта Верховный Хурал утвердил кандидатуру Кара-оола единогласно — её поддержали все 29 присутствовавших депутатов.