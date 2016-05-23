Нижний Новгород, 23 мая, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области почти 100 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь музеев», посетив более 400 мероприятий, организованных на различных площадках.

ИА REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках «Ночи музеев» прошло более 400 различных мероприятий

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, более 70 различных музеев по всей области представили экспозиции, посвященные двум темам: «Сквозь призму времени» и «Год кино в России».

Нижегородцы могли посетить различные экскурсии, творческие мастерские, театрализованные представления, концерты, мастер-классы, конкурсы, викторины, кинопоказы, фольклорные и интерактивные программы, квесты, выступления отрядов военно-исторической реконструкции и многое другое.

Также на время акции открылись музейные «кинотеатры», где был организован показ лучших отечественных художественных, документальных, короткометражных, мультипликационных фильмов.

В мероприятии также принял участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Вместе с нижегородцами глава региона посетил музей науки «Нижегородская радиолаборатория», где познакомился с уникальными приборами, в том числе с «Бабушкой» — одной из первых в России приемно-усилительно трехэлектродных электронных радиоламп, а также лампами, на основе которых был создан самый мощный в Европе передатчик радиовещательной станции «Новый Коминтерн». Губернатор также вышел на связь с архипелагом Новая земля с помощью одной из первых созданных нижегородцами радиостанций.

Кроме того, Шанцев зашел в зал «Ретро», где его внимание привлекли действующие экспонаты: бытовые радиоприемники, телевизоры, средства мобильной связи. Наибольший интерес у главы региона вызвал зал «Живое радио», где размещена новая экспозиция музея, посвященная радиофизическим методам в биологии и медицине. Вместе с президентом ННГУ Романом Стронгиным губернатор обсудил перспективы разработки нижегородскими учеными роботов с живым мозгом — нейроаниматов, которые в будущем помогут в создании лекарств от эпилепсии, болезней Альцгеймера и Паркинсона и других заболеваний мозга.

После нижегородской радиолаборатории Шанцев прошелся по Верхне-Волжской набережной и площади Минина, заглянул в Нижегородскую государственную областную библиотеку имени Ленина, где поучаствовал в мастер-классе по раскрашиванию лубочных картинок, в музее книги увидел старинные издания.

Губернатору вместе с другими посетителями показали «Златоструй», содержащий в себе 136 статей из творений Иоанна Златоуста, коллекцию азбук и букварей, в том числе азбуку XVIII, по которой учился грамоте граф Алексей Аракчеев, редкие издания первой половины 20 века, среди которых поэма «Витязь в тигровой шкуре» и роман «История одного города» Михаила Салтыкова-Щедрина. Губернатору также удалось поучаствовать в мастер-классе по каллиграфии, узнать основы старо-славянской скорописи.

«Мне повезло посетить мастер-класс, я попробовал писать пером с чернилами и вспомнил свою начальную школу. Эмоции и воспоминания меня сразу захватили: тогда мы только так и писали — палочки, крючочки. У нас был такой предмет, как чистописание. С тем, как пишут сегодня, конечно, не сравнить» — поделился впечатлениями губернатор.

После посещения ленинской библиотеки Шанцев прогулялся по улице Большая Покровская и заглянул в частную галерею «Кладовка», посмотрел картины Ольги Дружковой, плакаты Валерия Барыкина, написанные в стиле советского пин-апа. Также губернатор встретился с молодым начинающим художником Алексеем Налетовым, который подарил главе региона свою работу «Симфония радости», выполненную в стиле «экспрессионизм».

«Когда я посмотрел программу всероссийской акции «Ночь музеев» решил, что обязательно надо сходить, почувствовать вот эту атмосферу, увидеть что-то новое, интересное и не пожалел. Все увиденное превзошло мои ожидания. Что бы мы ни смотрели: музейные экспозиции прошлого, советская культура, тот же советский плакат — это все интересно. Даже в тот период много было хорошего, и это хорошее надо сберечь, передать молодым поколениям, ведь без знания прошлого не будет хорошего будущего. Поэтому я считаю, что «Ночь музеев» в регионе удалась» — подытожил губернатор.

По словам главы регионального министерства культуры Сергея Горина, «Ночью музеев» культурная жизнь в регионе не заканчивается: «У нас впереди Сахаровский фестиваль. К нам приезжают выдающиеся русские музыканты: Денис Мацуев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков. Получается вот такая интересная связка: Пасхальный фестиваль условно через «Ночь музеев» и предстоящий праздник «День славянской письменности и культуры» передает эстафету Сахаровскому. У нижегородцев постоянно есть возможность увидеть что-то замечательное, что-то хорошее, искусство высочайшего качества».