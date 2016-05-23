Владимир, 23 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. С марта 2016 году количество предприятий, перед сотрудниками которых есть задолженность по заработной плате, увеличилось в четыре раза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, если вначале весны таких организаций было всего три, то к середине мая их стало 12.

pixabay.com Денег недостаточно

«По сведениям государственной инспекции труда по состоянию на март 2016 года задолженность по заработной плате допустили 3 предприятия, к середине мая текущего года количество таких предприятий возросло до 12, перед гражданами сформировались многомиллионные долги», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом по данным региональных СМИ, речь идет о задолженности в 45 млн рублей. Денег ждут 2,5 тысячи сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2016 года на владимирском «Заводе Автоприбор» был ликвидирован долг по зарплате в 13 млн рублей. Без зарплаты на предприятии были 1,1 тыс. сотрудников.