Рига, 23 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Рижская окружная прокуратура предъявила обвинения организатору туристических поездок в Крым, сообщает LETA со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры.

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Напомним, в конце апреля 2016 года Полиция безопасности Латвии обратилась в прокуратуру Рижского судебного округа начать уголовное преследование лица, которое организовало туристические поездки в Крым. Уголовный процесс был начат по факту нарушения запрета ЕС предоставлять услуги, которые непосредственно связаны с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. ПБ считает, что собрано достаточно доказательств, чтобы начать уголовное преследование в отношении одного физического лица за преднамеренное нарушение нормативных актов, которые регулируют в Латвии применение санкций, установленных законодательством ЕС и другими международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 17 июня 2015 года ПБ провела обыски в компании Mkbc Tour, которая оказывала услуги, связанные с туризмом в Крыму и Севастополе. Суд санкционировал обыски на двух объектах предприятия в Риге.