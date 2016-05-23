Краснодар, 23 мая, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Фемида

Работники НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» вынуждены сидеть без зарплаты по вине своего работодателя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональном следственном комитете СКР 23 мая, всего частично честно заработанные деньгине выплачены 185 сотрудникам предприятия.

Отвечать за нарушение трудового законодательства придется директору завода. В отношении него возбуждено уголовное дело о частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше трех месяцев (ч.1 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи камня для строительства, имел реальную возможность погасить задолженность по зарплате, так как на счет предприятия поступали финансовые средства, но эти деньги директор использовал на иные нужды. Сумма задолженности перед работниками составила более 11 миллионов рублей.

Директору предприятия грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей или лишение свободы на один год.

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Это не единственный случай, когда руководство предприятий ставит свои интересы выше законных прав своих работников. Так, на прошедшей неделе уголовное дело было возбуждено в отношении руководителей ООО «Туапсинская районная теплоэнергетическая компания». Организация, которая осуществляет деятельность в сфере сбора, очистки, распределения воды и отопления жилого сектора, задолжала своим девяти сотрудникам более 456 тысяч рублей. Зарплату работники компании не получали в период с января по июнь 2015 года и с сентября 2015 года по январь 2016 года. Несмотря на имевшуюся у предприятия финансовую возможность рассчитаться с сотрудниками за их труд, до настоящего времени задолженность не погашена.

По данным Росстата РФ, на 1 мая в Краснодарском крае суммы задолженности по заработной плате составляла 21,6 млн рублей. Это на 6,3% меньше, чем месяцем ранее.