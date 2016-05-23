Барнаул, 23 мая, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Минздрав РФ согласовал новые сроки сдачи в эксплуатацию Алтайского краевого персонального центра, возведение которого завершают в Барнауле.

Алтайкрайздрав К октябрю в Барнауле примет первых пациентов новый перинатальный центр

«Одной из причин изменения сроков сдачи объекта в эксплуатацию стало удорожание оборудования. Половину медицинского оборудования уже купили, оно находится на хранении в Москве. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных средств. Всего на медицинскую технику изначально заложено около 1 млрд. 300 млн. рублей. Теперь к этой сумме необходимо добавить примерно 400 млн. рублей», — об этом сегодня, 23 мая, сообщил Алтайкрайздрав.

Как известно, в Барнауле завершают строительство одного из 32 перинатальных центров, предусмотренных программой правительства РФ в рамках майских поручений Президента РФ. Медицинское учреждение готово уже примерно на 70%.

«Некоторые этажи сданы под чистовую отделку, то есть остается покрасить стены, положить линолеум и установить сантехнику. К середине июня в таком состоянии должен быть весь объект. Уже начался монтаж вентиляционного оборудования, ожидается поставка лифтов. На объекты такой сложности отводят не менее трех лет, но алтайские строители планируют сделать все за 1,5 года. Работа организована в три смены, задействовано порядка 400 человек. Закончено строительство всех зданий в корпусах «А» и «Б», выполнена наружная отделка. Специалисты завершают монтаж кровли», — пояснили в Алтайкрайздраве.

Открытие перинатального центра назначено на 1 сентября, а в ноябре он должен приступить к работе. Между тем, еще в марте 2016 года заявлялось, что первых пациентов алтайский центр рассчитывает не позднее 1 октября 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по темпам и качеству строительства центров Алтайский край отмечен в числе лучших регионов России: такой вывод можно сделать по итогам совещания, которое провела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее отмечалось, что по оснащению алтайский перинотальный центр будет настоящее «гнездо аиста»: больница рассчитана на 190 койко-мест, а поликлиника — на 120 посещений в смену. В новом медучреждении будут трудиться 130 медработников.