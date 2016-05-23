Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 14:08 — ИА Регнум. На предварительном голосовании «Единой России» в Государственную думу по общефедеральному списку в Ленинградской области больше всего голосов набрал действующий спикер Госдумы Сергей Нарышкин. На праймериз в трех одномандатных округах Ленобласти лидируют Сергей Нарышкин, глава Всеволожского района Владимир Драчев и депутат Госдумы Сергей Петров. Такие первые итоги подсчета голосов сегодня, 23 мая, огласил секретарь Ленинградского отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Сергея Бебенина, в предварительном голосовании приняло участие 117 тысяч избирателей. Ранее сообщалось, что итоговая явка в Ленобласти составила 8,89%.

«Предварительно по Государственной думе есть результаты, но они не абсолютные, окончательные итоги будут подведены позднее. Общефедеральный список — Сергей Евгеньевич Нарышкин — более 72%. 111-й одномандатный округ — Владимир Петрович Драчев — более 45%. 112-й одномандатный округ — Нарышкин Сергей Евгеньевич — более 85%. И 113-й одномандатный округ — Сергей Валерьевич Петров — более 70%», — сообщил Сергей Бебенин.

Официальные итоги праймериз будут оглашены завтра: не хватает людей, чтобы более оперативно подсчитать все бюллетени.

По словам Сергея Бебенина, официальных обращений в связи с нарушениями в оргкомитет практически не поступало. «На сегодня есть четыре заявления. Уже в день голосования обращались к нам, что идет агитация. Еще были жалобы — звонили и обратились письменно — на то, что на некоторых округах бюллетени закончились, спрашивали, как они могут выразить свое мнение», — рассказал он.

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Замсекретаря по агитационно-пропагандистской работе партии, декан факультета политологии СПбГУ Станислав Еремеев отметил, что Ленинградская область слишком большой субъект, где было открыто 119 участков для предварительного голосования, поэтому избежать фактов нарушений очень сложно.

«Наверняка находятся ситуации, когда тот или иной кандидат бежит впереди паровоза и жаждет показать результат больше, чем он организационно может обеспечить. Мы не застрахованы нигде от человеческого фактора, и все эти случаи будут рассматриваться оргкомитетом при получении всей информации, которую мы сейчас со всех территорий собираем. Сделаем все соответствующие выводы», — заверил Еремеев.

По словам Сергея Бебенина, любые нарушения, подкрепленные документами, будучи подтвержденными юристами, будут жестко отслеживаться, и по ним — приниматься жесткие решения. «В восемь утра открылись участки, и кто только ни звонил: вот там подвоз организован, вот здесь идет подкуп. Для всех участников этой процедуры мы специально за два дня опубликовали объявление, что не дай бог подтвердится информация о нарушении регламента, оргкомитет будет реагировать очень жестко. Все нарушители будут исключаться из числа кандидатов», — заверил он.