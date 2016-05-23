Тель-Авив, Израиль, 23 мая, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньху отверг 23 мая предложение Франции о проведении четырехсторонних мирных переговоров об урегулировании палестино-израильского конфликта, вместо этого предложив провести прямые переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Париже, сообщает France Press.

U.S. Department of State Только прямые переговоры!

С таким заявлением глава израильского правительства выступил на встрече со своим французским коллегой Мануэлем Вальсом, который отметил, что поговорит о предложении Нетаньяху с президентом Франции Франсуа Олландом. По словам премьер-министра Израиля, прямые переговоры с Палестиной являются «единственным путем к заключению мира».

Глава правительства Франции находится с официальным визитом в Израиле, где он посещает палестинские территории в рамках плана его кабинета по возобновлению мирных переговоров.

Президент Палестины Махмуд Аббас поприветствовал инициативу Франции о проведении конференции глав МИД ряда стран 3 июня, на которой не должны будут присутствовать представители Палестины и Израиля. Затем осенью должна будет пройти еще одна конференция, на которой уже будут присутствовать делегации от Тель-Авива и Рамаллы.

В свою очередь, Нетаньяху выступил с критикой данной инициативы, предложив «альтернативу французской альтернативе», а именно прямые переговоры между враждующими сторонами.