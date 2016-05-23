Москва, 23 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Первые бригады скорой наркологической помощи появятся в Южном и Юго-Восточном округах Москвы. Пациентам с московской пропиской и медстраховкой услуги будут оказываться бесплатно, иногородним — на коммерческой основе, сообщил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн M24.ru.

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Для оказания помощи выделили три бригады, которые прикрепят к крупным клиникам: главному МНПЦ наркологии на Люблинской улице, филиалу №1 НПЦ наркологии на Болотниковской улице и к филиалу №2 НПЦ наркологии в Аннино.

«Процесс создания наркологической помощи начался только в феврале. Нужно приобрести автомобили, собрать команду. Выезжать наркологические бригады совершенно точно будут уже в этом году, но конкретное число неизвестно», — уточнил Евгений Брюн.

Врачи будут оказывать экстренную помощь при любом наркотическом заболевании. Помимо лечения, бригады будут проводить с больными профилактические беседы и мотивировать пройти полное лечение. «Ставим задачу — максимально помочь наркозависимым: сначала формировать длительные ремиссии — временный отказ от употребления, а на втором этапе полное выздоровление», — добавил нарколог.

За сутки три бригады смогут обслужить порядка 50−60 человек, на посещение каждого пациента будет уходить около часа. Врачам выдадут навигаторы, с помощью которых они будут получать адреса больных от диспетчеров. При каждой бригаде будут растворы, лекарства, помогающие при алкогольных состояниях и антидоты для лечения передозировки наркотиками.

Напомним, о создании скорой наркологической помощи в Москве объявили в ноябре 2015 года.

По данным ФСКН, порядка 7,3 млн граждан России иногда употребляют наркотические вещества, из них 3,5 млн признаны наркозависимыми.