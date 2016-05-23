Москва, 23 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Спортивную одежду с логотипами известных мировых брендов производили иностранные граждане в четырех цехах на юго-востоке Москвы. Правоохранителям предстоит установить организатора бизнеса и выяснить законность деятельности по выпуску продукции, сообщает 23 мая пресс-служба МВД России.

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Произодственные помещения располагались на Угрешской улице. Работали здесь, как выяснили полицейские, приезжие из других государств, при этом многие из них находились на территории России нелегально. 206 мигрантов были доставлены полицейскими в отделения МВД, чтобы установить их личности и проверить их возможную причастность к преступлениям, совершенным ранее.

В отношении 108 работников подпольных цехов составили административные протоколы о нарушении миграционного законодательства. При проверке производственных помещений сотрудники полиции обнаружили и изъяли 491 единицу швейного оборудования, 216 единиц готовой продукции с нанесенными на нее товарными знаками известных фирм, материалы и приспособления для производства одежды.

В дальнейшем готовый товар должен был отправиться на оптовые рынки. Кроме того, в помещениях цехов были предусмотрены комнаты для проживания работников.