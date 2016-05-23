Москва, 23 мая, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Поставки продовольствия из ЕС и США, прекратившиеся после введения Россией продовольственного эмбарго, обернулись для стран-импортеров серьёзными финансовыми потерями, сообщается в докладе «Продовольственное эмбарго: итоги 2015 г.», подготовленном аналитическим центром при правительстве России.

ИА REGNUM Рикошет

Потери поставщиков продовольствия из ЕС и США за 2015 год оцениваются в докладе в $9,3 млрд. По данным доклада, в 2015 г объем импорта свежей и охлажденной рыбы в Россию сократился с 86 тыс. тонн до 30 тыс. тонн и эти объёмы не перехвачены другими импортерами.

Подобная ситуация наблюдается и в поставках фруктов: выросший объём поставок из Белоруссии, Сербии, Молдавии и Чили лишь на 45% компенсировал поставки фруктов из Польши, осуществляемые до введения эмбарго.

Тем не менее, в докладе отмечено, что рынок адаптировался к этому путем перераспределения спроса на другие продукты и увеличения доли внутреннего производства.

Кроме того, сокращение спроса на продовольствие из-за падения доходов населения России и колебания курса валют, сдерживают интенсивность замещения одних импортеров другими.