Тифарити, 23 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Ассоциация друзей сахарского народа из провинции Toledo Mora (Испания) направила в лагеря для беженцев САДР 22 тонны продовольственной помощи. Об этом сообщает Sahara Press Service.

Peggy_Marco Мешок риса

Гуманитарный груз — сахар, рис и мука. «Гуманитарная помощь состоит в основном из 13,700 кг сахара и 7,535 кг риса. На грузовиках груз сначала был перевезен в порт Аликанте, а затем отправлен в порт Оран», — говорится в сообщении.

Распределением помощи на местах займется сахарское отделение Красного Полумесяца.

Европейский союз последовательно поддерживает принцип самоопределения народа Западной Сахары и Миссию ООН по проведению референдума (МООНРЗС), действуя таким образом против политики французских властей. «ЕС поддерживает МООНРЗС и действие ее важного мандата», — заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которую цитирует Sahara Press Service.

В отличие от Брюсселя, Париж поддерживает позицию Рабата, которая заключается в предоставлении спорному краю статуса автономии.

21 мая жители Западной Сахары отметили 11-ю годовщину восстания (Интифади) против марокканской оккупации: 21 мая 2005 года тысячи западносахарцев вышли на улицы г. Эль-Аюн с флагами Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), потребовав реализации своих прав на самоопределение и независимость.