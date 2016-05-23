Москва, 23 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 25 мая намерен провести «мозговой штурм» совместно с экономическим советом при президенте. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Речь идет именно об экспертных точках зрения, которые будут высказываться в консультационном плане для сведения главы государства, для сведения экономического блока правительства», — сказал Песков.

По его словам, заседание совета «не призвано вырабатывать некий перечень каких-то конкретных решений» и станет «мозговым штурмом для того, чтобы впоследствии эти экспертные точки зрения принимались во внимание теми, кто несет непосредственную ответственность за экономическое развитие нашей страны».

При этом Песков подчеркнул, что будут обсуждаться разные идеи, высказанные экс-министром финансов Алексеем Кудриным, бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, советником главы государства Сергеем Глазьевым и другими экономистами: «Эти идеи уже активно излагаются в СМИ».

Напомним, ранее стало известно, что экс-министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин предложит свои сценарии развития экономики России на ближайшие годы, и эти сценарии будут обсуждаться на заседании президиума Экономического совета 25 мая. Вариант развития, по сути, будет выбирать президент России Владимир Путин. Коротко их можно назвать бюджетное стимулирование и бюджетная консолидация, и между ними есть большие различия, заявил аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Бюджетное стимулирование предполагает то, что из госбюджета будет оказываться помощь некоторым отраслям при сохранении существующей структуры экономики и правовых институтов. По сути, это фиксация имеющейся модели развития. Её предлагают помощник президента Андрей Белоусов и бизнес-омбудсмен Борис Титов», — сказал Гойхман.