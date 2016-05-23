Владимир, 23 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Экс-глава УМВД по Владимирской области Сергей Губарев, который из-за подозрений в злоупотреблении полномочиями провел 8 месяцев под домашним арестом, наконец-то может покидать квартиру. Как сообщает «Зебра ТВ», 21 мая суд выпустил полковника из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

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«По общим правилам подписка о невыезде и надлежащем поведении предполагает запрет на выезд из города Владимира без разрешения следователя. Естественно, нельзя совершать никаких правонарушений. И требуется соблюдать надлежащее поведение, в том числе — продолжать добросовестно являться к следователю», — цитирует издание старшего помощника СУ СК РФ по Владимирской области Ирину Минину.

Кроме того, пресс-секретарь следственного комитета добавила, что завершить расследование планируется в середине июня, это стало одной из причин того, что СКР решил не добиваться продления домашнего ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении полковника Сергея Губарева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 — «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, с весны 2013 года до июля 2014 начальник УМВД давал указания руководителю медсанчасти размещать в реабилитационном центре своих родственников и знакомых. Оплата шла за счет материальной помощи, выписываемой на сотрудников. Кроме того, следователи считают, что с мая по июнь 2014 года начальник полиции приказывал провести техническое обслуживание и ремонт двух автомобилей, которые принадлежали его родственникам. Оплата была аналогичной. Также, позже стало известно еще о нескольких эпизодах. В частности, подследственный полицейский подозревается в присвоении государственного имущества, совершенном с использованием своего служебного положения. По версии следствия, он присвоил два телевизора, принадлежащих УМВД.