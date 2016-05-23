Грозный, 23 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Чечне для «ЕГЭ-туристов» отвели специальный пункт приема экзаменов. Они будут сдавать ЕГЭ на базе гимназии №7 — в пункте №508. Об этом заявил министр образования республики Исмаил Байханов на совещании по вопросу организации ЕГЭ. Во встрече с учителями, руководителями пунктов приема экзамена участвовал также руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, который проверил ход подготовки к проведению единого госэкзамена, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

По словам главы Рособрнадзора, Чеченская Республика — один из регионов Северного Кавказа, где практически полностью решены вопросы организации проведения ЕГЭ. В республике организованы 64 пункта сдачи ЕГЭ, общее число подготовленных аудиторий — 1155. Для наблюдения за ходом итоговой аттестации будут наблюдать 130 федеральных наблюдателей из 600 наблюдателей, направленных в Северо-Кавказский федеральный округ. Общее же число членов государственной экзаменационной комиссии составит 328 человека. В 2016 году в Чечне предстоит сдать экзамен 11 713 выпускникам текущего года и прошлых лет.

Как отметил Сергей Кравцов, всем организаторам экзамена надо помнить об ответственности, которую они будут нести за возможные нарушения в ходе ЕГЭ. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, все случаи, когда у взрослых появится желание тем или иным способом улучшить результаты своих детей, станут обязательно известны.

«Сегодня система контроля построена таким образом, что если незаконный инцидент остался незамеченным во время экзамена, то после него мы все равно это увидим. Мы также узнаем, если будут попытки махинаций с медицинскими справками; есть соответствующая договоренность о взаимодействии с Министерством здравоохранения. Надо помнить, что за проведением ЕГЭ следит вся страна. Особенный интерес при этом вызывают республики Северного Кавказа, что является отголоском нарушений прошлых лет», — заявил Сергей Кравцов на встрече с педагогическим сообществом Дагестана.