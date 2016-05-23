Москва, 23 мая, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Газпром» не менее 46% чистой прибыли РСБУ или 186 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительств РФ.

gazprom.ru Труба

В апреле 2015 года было установлено, что по итогам работы «Газпрома» за 2015 год на выплату дивидендов должна направляться сумма не меньше, чем большая из двух величин — 50% чистой прибыли по данным бухгалтерской отчётности или 50% чистой прибыли по данным его консолидированной финансовой отчётности. Тем не менее, правительство РФ оставляло за собой право изменять размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов.

По результатам 2015 финансового года чистая прибыль ПАО «Газпром», по данным бухгалтерской отчётности Общества, составила: по российским стандартам (РСБУ) — 403 522,8 млн. рублей, по международным стандартам (МСФО) — 805 199 млн. рублей.

Напомним, что Российской Федерации принадлежит 38,373% акций «Газпрома», а консолидированный пакет государства составляет 50,233% (ОАО «Роснефтегаз» — 10,9699%, ОАО «Росгазификация» — 0,89%).