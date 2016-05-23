Ереван, 23 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. В ереванской общине Аван, в прилегающем к улице Бабаджаняну скверу 23 мая в торжественных условиях был открыт памятник Герою Советского Союза, главному маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну.

president.am Памятник Бабаджяну в Ереване

В церемонии участвовали президент и министр обороны Армении, ветераны Великой Отечественной Войны, а также и иностранные гости. В числе последних командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-полковник Фредерик Бен Ходжес, командующий Национальной гвардией американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанелли, военные атташе иностранных государств.

Примечательный факт: за все время Великой Отечественной Войны имя Амазаспа Бабаджаняна упоминалось в приказах Сталина более 15 раз. Это был своеобразный рекорд в то время.

Амазасп Бабаджанян — один из четырех маршалов СССР армянской национальности (еще один — адмирал флота). Порядка 60 генералов — армян командовали крупными соединениями Красной армии. За мужество и отвагу 70 тысяч армянских солдат, офицеров и генералов были награждены орденами и медалями. Полными кавалерами ордена Славы стали 27 армян. Высшей награды — звания Героя Советского Союза были удостоены 103 армянина. Дважды Героями Советского Союза стали легендарный лётчик, герой балтийского неба Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Ованес Баграмян.