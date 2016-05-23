Москва, 23 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Риторика представителей НАТО свидетельствует о том, что альянс возвращает времена «холодной войны». Об этом 23 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь Уинстона Черчилля в Фултоне. 1946

«Судя по риторике, она стремительно возвращается в те самые времена, которые, как мы думали, уже остались далеко позади», — сказал Песков.

По его словам, «суть этой организации, по всей видимости, в своих недрах настолько прочно хранит вот эту риторику, что мы ошибались, думая, что это осталось в прошлом».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 мая, что страны-члены Североатлантического союза пришли к согласию о необходимости проведения встречи с Россией до саммита НАТО, который пройдет в Варшаве в июле.

По словам Столтенберга, на встречи глав МИД членов альянса было принято решение продолжать придерживаться «двустороннего подхода» к Москве, а именно по-прежнему укреплять оборону НАТО против, с их точки зрения, растущей угрозы со стороны России, но и поддерживать диалог с Кремлем.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что министры «согласились в сложившейся ситуации, что нам необходима платформа, (подобная той, которая была) в рамках Совета Россия — НАТО для достижения прозрачности и предсказуемости».

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство НАТО должно обсуждать вопрос о проведении встречи в формате Россия — НАТО с официальной Москвой.

«С какой стати он сказал это? Совет Россия-НАТО работает на основе консенсуса», — сказал Лавров.

По его словам, если «они хотят это обсуждать, пускай обсуждает с нами, а не лезет к микрофону».